Rea Garvey: Kommt bald neue Musik?

Von Rea Garvey könnte es bald schon neue Musik geben. Jedenfalls lässt sich so sein aktueller „Instagram“-Eintrag deuten. Dort postete der Musiker ein Foto, auf dem er entspannt die Füße hochgelegt hat.

Dazu schrieb er: „Ich nehme mir etwas Zeit für mich selbst, um die Tage im Studio zu reflektieren, an denen ich an dem gearbeitet habe, was kommt. Bleibt dran. Hoffentlich fülle ich eure Welt schon bald mit Musik.“

Am 13. November kommt übrigens Rea Garveys neues Album „Hy Brasil“ heraus.

Foto: (c) Sven Sindt / Universal Music