Rea Garvey: Neues Album und Tour

Nachdem Rea Garvey letzte Woche (11.09.) seine Fans mit seiner neuesten Single „Talk To Your Body“ begeistert hat, folgt direkt die nächste Ankündigung. Sein neues Album „Hy Brasil“ steht in den Startlöchern, gibt der Sänger jetzt auf seiner Webseite „talktoyourbody.reagarvey.com“ bekannt. Demnach kommt die Platte am 13. November heraus.

Garvey schrieb noch dazu: „‘Hy Brasil‘ – eine Insel, die sich laut Mythen alle sieben Jahre einen Tag aus dem Nebel hüllt, steht für den Glauben und das Vertrauen in uns selbst, in die richtige Richtung zu navigieren, auch wenn der Weg oft stürmisch oder unklar scheint. ‚Hy Brasil‘ ist eine Hymne – ein Aufruf an Mut, Vertrauen und Verbundenheit.“ Die passende Tour dazu steht auch schon für nächstes Jahr fest. Ticket befinden sich bereits im Vorverkauf.

Und hier die Termine:

27.04.21 Rostock, Stadthalle

28.04.21 Hamburg, BCA

30.04.21 Oberhausen, Köpi Arena

01.05.21 Frankfurt, Festhalle

02.05.21 Köln, Lanxess Arena

05.05.21 Stuttgart, Schleyerhalle

07.05.21 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

08.05.21 Hannover, ZAG Arena

09.05.21 Leipzig, Arena

12.05.21 Ravensburg, Oberschwabenhalle

14.05.21 Wien (At), Stadthalle

15.05.21 München, Olympiahalle

29.10.21 Flensburg, Campushalle

30.10.21 Bremen, OVB Arena

31.10.21 Halle/Westfalen, OWL Arena

02.11.21 Freiburg, Sick Arena

03.11.21 Kempten, Big Box

05.11.21 Augsburg, Schwabenhalle

06.11.21 Regensburg, Donau Arena

07.11.21 Würzburg, S. Oliver Arena

09.11.21 Erfurt, Messehalle

Foto: (c) Sven Sindt / Universal Music