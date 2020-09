Am 11.09. hat Rea Garvey seine neue Single “Talk To Your Body” rausgebracht.

Dass das ein echter Dance-it ist, das beweist der Sänger in seiner „Instagram“-Story. In einem Videoclip sind tanzende Beine zu sehen. Dazu schrieb der Musiker: „Mit meiner Familie tanzen zu #talktoyourbody. Meine Familie ist begeistert von dem Gute-Laune-Song.“

Am 13. November kommt übrigens Rea Garveys neues Album „Hy Brasil“ heraus.

Foto: (c) Universal Music