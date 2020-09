„Revolverheld“: Heute vor 15 Jahren

Wann haben die Jungs von „Revolverheld“ eigentlich ihr erstes Album veröffentlicht? Kaum zu glauben, aber das war heute (23.09.) vor 15 Jahren.

Auch für Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn fühlt sich das „absurd“ an. Sie schreiben in ihrer „Instagram-Story“: „Heute vor f***ing 15 Jahren! Wie absurd!“ Gleichzeitig fragen sie ihre Fans, was ihr Lieblingstrack vom ersten Album ist. Die erinnern sich zurück und einer antwortet: „‘Beste Zeit deines Lebens‘. Da ich eine Trennung hinter mir hatte und im Prüfungsstress war.“ Ein anderer schreibt: „Generation Rock, weil damit eine ganz große Liebe begann.“

Von „Revolverheld“ gibt es übrigens auch neue Musik. Sie haben vor wenigen Wochen ihre Single „Leichter“ veröffentlicht.

Foto: (c) Benedikt Schnermann / Sony Music