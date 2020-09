Rita Ora: „Manchmal braucht ein Mädchen Juwelen“

Schon Marilyn Monroe hat vor über 70 Jahren in ihrem Song „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ darüber gesungen, dass Diamanten die besten Freunde eines Mädchens sind. Zu dem Schluss ist jetzt auch Rita Ora gekommen.

Auf ihrer „Instagram“-Seite postete die 29-Jährige jetzt ein Foto, auf dem sie atemberaubend aussieht und teuer aussehende Juwelen-Ohrringe trägt. Dazu schrieb sie: „Manchmal braucht ein Mädchen Juwelen“.

Von wen die Sängerin die wohl bekommen hat? Leisten könnte sie sich die aber sicher auch selbst. Auf der „People With Money“-Liste über die 10 bestbezahlten Sängerinnen 2020 liegt sie nämlich auf Platz Eins. Sie verfügt über ein geschätztes Vermögen von 215 Millionen US-Dollar.

Foto: (c) Landmark / PR Photos