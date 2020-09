Robbie Williams und das Zahlenproblem

Fünf plus acht und drei mal drei – Rechenaufgaben, die bereits Kinder in der Grundschule können, fallen Robbie Williams schwer.

Der Sänger leidet nämlich an einer Rechenschwäche, erzählte er im Podcast „Three Little Words“. Wörtlich sagte er: „Ich kann nicht aufsummieren oder subtrahieren. Ich bekomme immer Ärger, denn ich weiß die Geburtsdaten meiner Kinder nicht und ich weiß unseren Jahrestag nicht und ich weiß den Geburtstag meiner Frau nicht. Ich kann mir noch nicht einmal die Hausnummer unseres Hauses in Los Angeles merken.“ Doch Williams hat eine Lösung parat: „Ich lasse mir all diese Daten tätowieren.“

Das sind ziemlich viele Tattoos, die Robbie Williams nun zulegen muss, denn mit seiner Frau Ayda Field hat der Sänger insgesamt vier Kinder.

Foto: (c) Sony Music