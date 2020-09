Roland Kaiser: Ersatztermine für „Alles oder Dich“-Tour

Aufgrund des Beschlusses der Regierung, Großveranstaltungen bundesweit bis Ende Dezember weiter auszusetzen, verschiebt Roland Kaiser seine „Alles oder Dich“-Tour von diesem Herbst auf nächstes Jahr.

Wie „Promoters Group Munich“ berichtet, lässt der Schlagersänger in einem Statement dazu verlauten: „So sehr ich mir für alle meine Fans sowie mein gesamtes Team, Band und Crew gewünscht hätte, dass wir in diesem November bereits wieder in voll besetzten Konzerthallen spielen dürfen, so ist dies zum aktuellen Zeitpunkt für die zuständigen Behörden leider keine Option. Trotzdem sehe ich sehr optimistisch in das Jahr 2021 und bin mehr als überzeugt, dass wir ab Frühjahr 2021 zu einer „Normalität“ zurückkehren können, die meine Konzerte wieder im gewohnten Umfang möglich machen. Daher kann ich nur weiterhin alle Fans um Geduld und auch Vertrauen bitten, denn wir sind auf dem richtigen Weg und sehen uns alle ganz bald gesund wieder. Behaltet Eure Tickets und freut Euch schon jetzt mit mir auf die Ersatztermine! Bis bald!“ Denn bereits gekaufte Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit.

Hier die Termine:

12.03.21 Kiel, Wunderino Arena

13.03.21 Magdeburg, Getec Arena

14.03.21 Magdeburg, Getec Arena

18.03.21 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

19.03.21 Zwickau, Stadthalle

20.03.21 Schwerin, Sport- und Kongresshalle

25.03.21 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

26.03.21 Riesa, Sachsenarena

27.03.21 Berlin, Mercedes-Benz Arena

08.04.21 Neubrandenburg, Jahnsportforum

09.04.21 Hannover, ZAG Arena

10.04.21 Braunschweig, Volkswagen Halle

11.04.21 Dortmund, Westfalenhalle

24.09.21 Frankfurt, Festhalle

25.09.21 München, Olympiahalle

30.09.21 Oberhausen, König-Pilsener-Arena

01.10.21 Hamburg, Barclaycard Arena

02.10.21 Berlin, Mercedes-Benz Arena

03.10.21 Erfurt, Messehalle

05.10.21 Neubrandenburg, Jahnsportforum

07.10.21 Schwerin, Sport- und Kongresshalle

08.10.21 Rostock, StadtHalle

09.10.21 Bremen, ÖVB-Arena

10.10.21 Köln, Lanxess arena

14.10.21 Mannheim, SAP Arena

15.10.21 Trier, Arena Trier

26.10.21 Wien (At), Wiener Stadthalle Halle D

16.10.21 Zürich (CH), Samsung Hall

Foto: (c) Sandra Ludewig / MCS