Romantische Töne von „Die Ärzte“

„Die Ärzte“ können offenbar auch romantisch. Da die selbsternannte beste Band der Welt ihre Tour-Daten für dieses Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie verschieben muss, haben sie vor kurzem ihre neue Single „Morgens Pauken“ veröffentlicht. Und damit nicht genug: Am 09. Oktober soll die Zweite mit dem Titel „True Romance“ folgen. Das passende Album „Hell“ dazu erscheint dann am 23. Oktober, berichtet der „Musikexpress“.

In einem Newsletter erklären „Die Ärzte“ dazu: „Was ist denn hier los? Die beste Band der Welt wird plötzlich romantisch? So richtig mit Querflöte, Streicherteppich, Kerzen, Rotwein und allem Pipapo? Aber klar doch! Denn Gott ist schließlich Liebe. Und heißt Alexa. Oder war’s Siri? Jedenfalls ist er (Oder sie? Oder es?) immer für ein gutes Gespräch und etwas Sexualtherapie zu haben. So ist sie halt, die schöne neue Hyper-Welt – endlich erklärt uns mal jemand, wie das wirklich zugeht im Single-Apartment der Gegenwart. Und wer wäre besser dafür geeignet, als die bekannten Schmerzlos-Poeten von ‚Die Ärzte‘? Was kostet der Reim? Schüttle deinen Hintern könnte man indes völlig überzeugend und ganz unverfänglich sagen. Denn das süßeste Lied der Stadt ist vor allem auch eins: unverschämt tanzbar. Mit dem richtigen Schwung an den absolut richtigen Stellen. Und mit Flamenco-Gitarre! Also: Halt’s Maul und spiel deine ‚True Romance‘.“

Und hier die neue Tour-Termine:

30.10.2021: BERLIN Max-Schmeling-Halle

31.10.2021: BERLIN Max-Schmeling-Halle

02.11.2021: FRANKFURT/M. Festhalle

03.11.2021: FRANKFURT/M. Festhalle

09.11.2021: HANNOVER TUI Arena

10.11.2021: HANNOVER TUI Arena

11.11.2021: BREMEN ÖVB Arena

15.11.2021: LEIPZIG Arena

16.11.2021: LEIPZIG Arena

18.11.2021: KÖLN Lanxess Arena

26.11.2021: CHEMNITZ Messe Chemnitz

28.11.2021: ERFURT Messe

30.11.2021: DORTMUND Westfalenhalle 1

01.12.2021: DORTMUND Westfalenhalle 1

02.12.2021: DORTMUND Westfalenhalle 1

05.12.2021: HAMBURG Barclaycard Arena

06.12.2021: HAMBURG Barclaycard Arena

08.12.2021: STUTTGART Schleyer-Halle

09.12.2021: STUTTGART Schleyer-Halle

11.12.2021: AT–BAD HOFGASTEIN Sound & Snow

14.12.2021: CH-ZÜRICH Hallenstadion

15.12.2021: CH-ZÜRICH Hallenstadion

17.12.2021: AT-WIEN Wiener Stadthalle

18.12.2021: AT-WIEN Wiener Stadthalle

20.12.2021: MÜNCHEN Olympiahalle

21.12.2021: MÜNCHEN Olympiahalle

Foto: (c) Sony Music