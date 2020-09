„Royal Blood“ finden den gemeinsamen Nenner

Mit ihrer aktuellen Single „Trouble’s Coming“ haben „Royal Blood“ mit neuem Sound überrascht. Ihre sonst so üblichen tonnenschweren Bass- und Drum-Attacken vermengt das Duo mit frischen Disco-gefärbten Einflüssen, berichtet „Oktober Promotion“.

Sänger und Bassist Mike Kerr erklärte dazu: „Es war der Moment, in dem etwas ‚Klick’ machte, in dem wir begannen, über diese wesentlich rigideren Dance-Beats zu spielen. Der Durchbruch bestand in der Erkenntnis, dass es tatsächlich einen gemeinsamen Nenner zwischen diesem hier und dem gab, was wir zuvor gemacht hatten. Es ist der ‚AC/DC‘-Aspekt: was die Riffs so schneidend macht, ist der Beat.“

Das dritte Studioalbum von „Royal Blood“ wird übrigens für 2021 erwartet.

Foto: (c) Perou / Warner Music