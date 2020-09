Ryan Reynolds erklärt, wie sich ein Corona-Test anfühlt

Na, schonmal einen Corona-Test gemacht? Nein? Wenn ihr trotzdem wissen wollt, wie er sich anfühlt, schaut mal auf dem „Instagram“-Profil von Ryan Reynolds vorbei.

Der Schauspieler postete drei Bilder, die den Testprozess dokumentieren. Dazu schrieb er: „Der Covid-Test geht schnell und einfach. Der Doktor steckt ein Stäbchen in eure Nase, exakt so tief, dass er eure Kindheitserinnerungen kitzelt. Das war’s. Und egal was ihr ihm sagt, er wird euch vorher kein Dinner spendieren.“ Klingt alles in allem eigentlich ganz okay.

Ryan Reynolds und seine Frau Blake Lively spendeten eine Million Dollar, um Menschen durch die Corona-Krise zu helfen.

Foto: (c) Away! / PR Photos