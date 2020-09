Ryan Tedder und die positive Energie von Alicia Keys

Alicia Keys hat letzte Woche (11.09.) ihren neuesten Song „Love Looks Better“ herausgebracht und daran hat kein Geringerer mitgewirkt als Ryan Tedder. Der „OneRepublic“-Frontmann freut sich total darüber, dass er die Single produzieren durfte, denn er ist ein großer Fan seiner Kollegin.

Auf „Instagram“ schrieb er neben einem alten gemeinsamen Foto: „Alicia ist eine meiner Dauerfavoritinnen. Ich weiß noch genau, wie ich mir ihren ersten Hit im Radio angehört habe, als ich um 2002 in Nashville gewohnt habe… Ich war überwältigt und sofort inspiriert. Spulen wir zu dieser Woche vor, so bin ich froh, dass ich geholfen habe, ihre neue Single ‚Love Looks Better‘ mitzuschreiben/zu produzieren. Ich bin glücklich, dass ich sie im Laufe der letzten sechs oder sieben Jahre kennengelernt habe und sie ist ehrlich die physische Verkörperung von ständig positiver Energie und Licht.“

„Love Looks Better“ ist übrigens ein weiterer Vorgeschmack auf Alicia Keys kommendes Album „Alicia“.

Foto: (c) PRN / PR Photos