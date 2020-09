Ryan Tedder will knallharte Fakten

Ryan Tedder hat genug davon, in den Nachrichten nicht mehr nur Fakten geliefert zu bekommen, sondern ungefragt auch Meinungen.

In seiner „Instagram Story“ schrieb der „OneRepublic“-Frontmann deswegen: „Erinnert ihr euch noch daran, als die Nachrichten nur Nachrichten waren und nicht Meinungen und reiner Klickfang. Das war großartig. CNN, Fox und alles dazwischen, an einem Punkt berichtet doch Ereignisse, wie sie passieren… ohne Kommentar, reine Fakten, in Echtzeit, mit Videobeweis… wie Nachrichten halt. Das wäre der Hammer.“

Ryan Tedder selbst teilt auf „Instagram“ übrigens gerne Informationen zur aktuellen Coronavirus-Lage.

