Sam Smith feiert 3 Jahre „Too Good At Goodbyes“

„Too Good At Goodbyes“ von Sam Smith feiert sein Dreijähriges. Mit dieser Single hatte der Sänger im September 2017 die Veröffentlichung seines zweiten Albums „The Thrill of it All“ eingeläutet und damit große Erfolge erzielt.

Auf „Instagram“ feierte Smith die Single mit einem Video, in dem er „Happy Birthday“ für den Song singt. Zudem fügte er noch Ausschnitte hinzu, in denen seine Fans „Too Good At Goodbyes“ singen. Dazu schrieb der 28-Jährige: „Zu hören, wie ihr alle diesen Song singt und spielt, lässt für immer mein Herz schmelzen.“

Aktuell arbeitet Sam Smith fleißig an seinem dritten Studioalbum.

Foto: (c) Universal Music