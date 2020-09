Sam Smith musste einfach singen

Manchmal kann man einfach nicht anders: Die Muse hat einen in der Nacht geküsst und die Gefühle müssen heraus. So ist es erst kürzlich Sam Smith ergangen. Der Sänger postete auf „Instagram“ ein Video, in dem er sich die Seele aus dem Leib singt. Dazu schrieb er: „Bin heute aufgewacht und musste das hier singen…“

Seine Fans sind jedenfalls begeistert. In den Kommentaren heißt es unter anderem: „Du hast die authentischste und unberührteste Stimme überhaupt. Nur die reinsten Seelen haben diesen Zugang.“

Sam Smith arbeitet übrigens an seinem neuen Album.

Foto: (c) Universal Music