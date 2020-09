Sam Smith: Sein neues Album kommt am…

Sam Smith hat vorgestern (18.09.) nicht nur seine neue Single „Diamonds“ inklusive Musikvideo veröffentlicht, sondern endlich auch den Titel und das Erscheinungsdatum seines dritten Albums bekanntgegeben.

Auf „Instagram“ kündigte er an: „30. Oktober.“ Und postete zudem noch ein Foto von einem Brief, in dem es heißt: „Ich freue mich so sehr, mein drittes Album ‚Love Goes‘ anzukündigen. Dieses Album ist eine Kollektion von Songs, die ich in den letzten zwei Jahren geschrieben habe. Jeder Song repräsentiert eine separate Geschichte. Die letzten zwei Jahren waren die experimentellste Zeit meines Lebens persönlich, aber auch musikalisch. Jedes Mal, wenn ich ins Studio ging, habe ich mir selbst versprochen, nach den Sternen zu greifen und keine Grenzen zu haben. Das Ergebnis ist so magisch und therapeutisch und spaßig. (…) Hört euch diese Songs mit einem offenen Herzen an, behandelt jeden Song wie eine andere Blume aus dem Garten und habt Spaß mit ihnen. (…) Ich glaube immer noch daran, dass Liebe die Antwort ist. Und mit Liebe in unseren Herzen und Freundlichkeit in unseren Worten und Aktionen, singen wir weiter.“

Hier die Tracklist:

1. Young

2. Diamonds

3. Another One

4. My Oasis [feat. Burna Boy]

5. So Serious [Explicit]

6. Dance (‘Til You Love Someone Else)

7. For The Lover That I Lost

8. Breaking Hearts

9. Forgive Myself

10. Love Goes [feat. Labrinth]

11. Kids Again

12. Dancing With A Stranger (with Normani) (Bonus Track)

13. How Do You Sleep? (Bonus Track)

14. To Die For (Bonus Track)

15. I’m Ready (with Demi Lovato) (Bonus Track)

16. Fire On Fire (Bonus Track)

17. Promises (with Sam Smith) (Bonus Track)

