Sam Smith und der gute Start in den Tag

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und die mit Aussicht zu genießen, sorgt für einen gleich zweifach guten Start in den Tag.

Jedenfalls hält es so offenbar Sam Smith. Der Sänger postete in seiner „Instagram“-Story nämlich ein Foto, auf dem sein Frühstück zu sehen ist. Anscheinend isst Smith gerne Toast mit einer Avocado-Creme und trinkt dazu einen Kaffee. Und damit auch das Auge mitisst, setzt sich der 28-Jährige sich offenbar an einen Teich. Na dann, guten Appetit!

Sam Smith hat vor kurzem übrigens den Geburtstag eines seiner Songs gefeiert.

Foto: (c) Landmark / PR Photos