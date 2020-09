Sam Smith und die blumenhafte Tracklist

Die Tracklist vom kommenden Album „Love Goes“ von Sam Smith ist etwas ganz Besonderes.

Auf „Instagram“ verriet der Sänger dazu: „Ich wollte Blumen auswählen, die jeden Track von meinem neuen Album ‚Love Goes‘ repräsentieren. Jede Blume hat eine besondere Bedeutung, die inspiriert wurde von der Kreation und der Geschichte eines Songs.“ So findet sich bei der Single „My Oasis“ das Bild eines Vergissmeinnicht und über den Song „Dance“ eine Zeichnung einer Mohnblume.

Hier die komplette Tracklist:

1. Young

2. Diamonds

3. Another One

4. My Oasis

5. So Serious

6. Dance

7. For The Love That I Lost

8. Breaking Hearts

9. Forgive Myself

10. Love Goes

11. Kids Again

Foto: (c) Universal Music