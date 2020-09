Samuel L. Jackson bietet Fluch-Tutorial für US-Wahlbeteiligung

Meister des Fluchens aka Samuel L. Jackson bieten jetzt ein kostenloses Fluch-Tutorial an – und das sogar in 15 verschiedenen Sprachen. Einzige Voraussetzung? Sich an der US-Präsidentschaftswahl beteiligen.

Auf „Twitter“ schrieb der Schauspieler: „Wenn 2500 Leute von euch auf diese Voting Action-Seite hier unten klicken und damit sicherstellen, dass sie auch wirklich wählen können, dann werde ich euch beibringen, in 15 verschiedenen Sprachen zu fluchen!“

Auch andere Promis wie Christina Aguilera, Meghan Trainor und Dua Lipa haben sich als Wahlaufruf etwas einfallen lassen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos