Sarah Lombardi: Urlaub im Paradies

Das Reisen in Corona-Zeiten ist nicht so einfach, trotzdem ist Sarah Lombardi mit Freund Julian Büscher und Söhnchen Alessio auf die Malediven geflogen.

Selbstverständlich mussten die Drei im Vorfeld einen Coronatest machen lassen, der aber zum Glück bei allen negativ ausgefallen ist. Via „Instagram“ lässt die Sängerin ihre Fans an ihrem Traumurlaub teilhaben. Zu den Fotos schrieb die 27-Jährige: „Es ist einfach so wunderschön hier. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich denke, die ganze Zeit, dass ich träume.“

Sie postete auch ein Foto, auf dem zu sehen ist, wir ihr Freund ihr die passende Strandfrisur verpasst.

Foto: (c) Universal Music