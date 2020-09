Selena Gomez: Ex-Freunde halten sie für verrückt

Die Ex-Freunde von Selena Gomez sind offenbar von der Gesundheit des mentalen Zustands ihrer ehemaligen Freundin nicht ganz überzeugt. Jedenfalls glaubt das die Sängerin selbst.

In einem „YouTube“-Tutorial von Nikkie erzählte Gomez: „Es ist hart, einen Mann in der Quarantäne zu finden. Es ist witzig, dass ich Dinge sage wie: ‚Ich möchte einen Freund.‘ Und dann sage: ‚Ich habe das nicht wirklich so gemeint.‘ Männer sind sehr viel Arbeit. Jeder meiner Ex-Freunde denkt, dass ich verrückt bin, aber das ist mir egal.“

Wenn sich Selena allerdings auf einen Mann einlässt, dann muss dieser aufrichtig sein.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos