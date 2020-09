Selena Gomez: „Ich habe die volle Kontrolle über mein Leben“

Selena Gomez ist schon lange nicht mehr nur Schauspielerin und Sängerin. Erst kürzlich brachte die 28-Jährige ihre eigene Make-up-Kollektion „Rare Beauty“ heraus.

Dem „Allure Magazine“ sagte sie dazu: „Ich würde definitiv sagen, dass ich eine Unternehmerin bin. Es ist mehr als das, ich habe die Kontrolle. Ich habe die volle Kontrolle über mein Leben und alles, was ich mache, was da draußen ist, alles. Ich würde also sagen, ich bestimme über alles in meinem Leben.“

Selena Gomez stört es übrigens nicht, dass ihre Ex-Freunde sie für verrückt halten.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos