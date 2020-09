Selena Gomez: Keine Songs mehr über Justin Bieber

Selena Gomez findet, es ist höchste Zeit für ein neues Kapitel in ihrem Leben. Das ewige Hin und Her mit On-Off-Freund Justin Bieber hat sich noch lange, nachdem die beiden dann endgültig getrennt waren, gezogen und Selena reicht das jetzt langsam mal.

Im Interview mit dem „Rolling Stone“ erzählte sie, dass sie die beiden Singles „Lose You to Love Me“ und „Look at Her Now“ aus ihrem Album „Rare“ absichtlich nacheinander veröffentlicht hat, um endlich das Kapitel abzuschließen: „Es war meine Idee, ‚Lose You to Love Me‘ und ‚Look at Her Now‘ [aufeinanderfolgend] zu veröffentlichen. Sie [meine Plattenfirma] waren irgendwie nervös deswegen, weil sie keinen der beiden Songs schmälern wollten. Ich wusste von Anfang an, dass ‚Lose You to Love Me‘ der größere Song werden würde, weil ich es einfach in meinem Herzen gefühlt habe. Ich wollte, dass die Leute verstehen, dass dies eine Reise war und dass sie völlig abgeschlossen ist. Ich will nicht, dass die Leute mich nur als traurig und verletzt sehen. Das wollte ich nicht mehr. Ich wollte, dass die Leute wissen, dass ich etwas Echtes erlebt habe und dass dieser Teil von mir Geschichte ist.“

Selena sagte außerdem, dass sie sich bei der Produktion von „Rare“ darauf konzentrierte, „mehr Lieder zu schaffen, die in ihren Texten von Transformation, Verletzlichkeit und Herzschmerz handeln“.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos