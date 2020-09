Selena Gomez zeigt sich offen

Vor drei Jahren musste sich Selena Gomez wegen einer seltenen Autoimmunkrankheit einer Nierentransplantation unterziehen. Und bis jetzt hat sie die Narbe immer aus Scham versteckt.

Auf „Instagram“ hat die 28-Jährige jetzt ein Bild hochgeladen, auf welchem sie in einem Bikini posiert. Darauf ist oberhalb ihrer rechten Leiste eine große Narbe zu erkennen. Dabei schreibt sie: „Als ich meine Nierentransplantation hatte, erinnere ich mich, dass es anfangs sehr schwierig war, meine Narbe zu zeigen. Ich wollte nicht, dass sie auf Fotos zu sehen ist, also trug ich Kleidung, die sie verdeckt. Jetzt bin ich mehr denn je zuversichtlich, wer ich bin und was ich durchgemacht habe. Und darauf bin ich stolz.“

Selena Gomez will übrigens keine Songs mehr für Justin Bieber singen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos