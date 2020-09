Shakira: Aktuelle Fotos mit Papa

Shakira ist manchmal etwas zurückhaltend, was ihr Privatleben angeht. So zeigt sich die Sängerin nur ganz selten mit ihren Eltern. Fotos und Schnappschüsse, die öffentlich sind, gibt es also entsprechend wenig.

Umso schöner ist es, wenn Shakira einen privaten Moment mit der Welt und ihren Fans teilt. So geschehen jetzt wieder auf „Instagram“: Dort teilte sie ein paar gemeinsame Familienfotos mit ihrem Vater und schrieb in Spanisch dazu: „Alles Gute zum Geburtstag, süßer Papa.“

Aktuell ist Shakira übrigens gerade im Urlaub auf den Malediven und zeigt im Netz ihren eigens kreierten Bikini und ihren Schatz Gerard Piqué.

Foto: (c) Michael Beach / Average Socialite / PR Photos