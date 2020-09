Shakira designt jedes Jahr ihren Sommer-Bikini

Wer mit Shakira dieses Jahr in den Sommerurlaub gereist ist, dürfte ganz schön große Augen gemacht haben – natürlich wegen der Aussicht. Die Sängerin verbrachte die letzten Wochen nämlich auf den Malediven. Und wer auf den Malediven ist, zeigt auch ganz gerne, was er hat. Im Falle von Shakira ist das ein unfassbar durchtrainierter Körper in einem knappen rosa Bikini. Und so ganz nebenbei: Die Badebekleidung hat sie selbst designt.

Zu einem Strandbild auf „Instagram“, auf dem sie sich und den Bikini in Szene setzt, schrieb sie: „Das ist ein neues Teil, dass ich selbst designt habe. Mein Freund Bego konnte ihn dann umsetzen. Ich muss jeden Sommer meinen eigenen Bikini designen.“ Wie gesagt: Wohl dem, der mit Shakira die Sommertage verbringt.

Im Regelfall dürfte es sich dabei um den Fußballer und Shakiras Ehemann Gerard Piqué handeln. Die beiden sind seit fast zehn Jahren verheiratet.

Foto: (c) Sony Music