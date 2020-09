„Silbermond“ kündigen an

Was geschieht denn nun am kommenden Freitag (18.09.) bei „Silbermond“? Diese Frage stellten sich letzte Woche etliche ihrer Fans, doch jetzt gibt es eine Antwort darauf. Auf „Instagram“ kündigte die Band nämlich an: „Ihr Lieben, es ist soweit: Die Steff-Show in der Wäbshow! Freitag, 18.09., 20:15 Uhr auf ‚YouTube‘.“

Weitere Infos, was die „Silbermond“-Fans dort erwartet, sind nicht bekannt.

Die Wäbshow haben „Silbermond“ übrigens während des Corona-Lockdowns ins Leben gerufen.

Foto: (c) Sony Music / Harald Hoffmann