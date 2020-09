„Silbermond“: „Save the date“

Fans von „Silbermond“ gut aufgepasst: Die Band offenbar etwas geplant. Was, das ist bisher noch nicht bekannt, doch wann dafür schon. Auf „Instagram“ posten „Silbermond“ nämlich ein weißes Bild, auf dem in schwarz das Datum 18.09.2020 steht. Dazu schrieben sie lediglich: „Save the date.“

Ihre Fans sind jedenfalls schon total aufgeregt. In den Kommentaren dazu heißt es: „Was geht auf einmal ab überall?“ Und: „Oh mein Gott, macht es nicht so spannend!“

„Silbermond“ sind in der letzten Zeit übrigens viel im Studio gewesen und da hatte sich einiges an Pfand angesammelt.

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch