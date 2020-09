„Silbermond“ über den perfekten Tag

Für die einen ist der morgendliche Kaffee besonders wichtig, für Stefanie Kloß von „Silbermond“ ist das Musik. Sie hört zum Beispiel gerne „Giant Rooks“ und fängt dabei die ersten Sonnenstrahlen ein.

In einer „Instagram“-Story schrieb sie dazu: „Eine Idee könnte sein: Beginne den Tag immer mit guter Musik.“ In der nächsten Story steht sie schon bei Sonnenschein und mit Mund- und Nasenschutz an einem Fluss. Zu dem Boomerang schreibt sie: „Zweite Idee könnte sein: Such dir einen schööönen Platz zum ‚arbeiten‘.“ So kann der Tag doch starten.

Bei „Silbermond“ haben sich übrigens jede Menge Pfandflaschen angesammelt.

Foto: (c) Sony Music / Jens Koch