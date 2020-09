„Spice Girls“: Melanie C und Geri Horner zu Lieblingserinnerungen

Was ist denn die Lieblingserinnerung mit den „Spice Girls“? Im Gespräch mit „BBC Radio 2“ wurden das jetzt die Sängerinnen Geri Horner und Melanie C gefragt.

Horner sagte ganz bodenständig: „Es ist kein Objekt, sondern Essen. Es ist eine gebackene Kartoffel mit Bohnen. Es war unser traditionelles Essen. Wenn ich also daran denke, mit den Mädels am Tisch zu sitzen, dann ist es mit einer Ofenkartoffel und gebackenen Bohnen.“ Melanie C fügte hinzu: „Es erinnert mich an Mittagessen aus der Zeit, als die Welt die ‚Spice Girls‘ noch nicht kannte und wir probten. Ich erinnere mich, dass wir versuchten, gesund zu sein, weshalb wir Ofenkartoffeln ohne Butter aßen.“

Melanie C, Geri Horner, Emma Bunton und Mel B wollen übrigens mehr „Spice Girls“-Shows.

Foto: (c) Landmark / PR Photos