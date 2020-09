„Spice Girls“: Remake von „Wannabe“?

Zum 25-jährigen Jubiläum von „Wannabe“ haben die „Spice Girls“ vor, das ikonische Video nochmal nachzudrehen.

Zumindest meinte eine Quelle gegenüber der „Sun“: „Die ‚Spice Girls‘ hatten gehofft, 2021 auf Tour zu gehen, um ihren großen Geburtstag zu feiern, aber aufgrund der Pandemie ist das nicht möglich. Sie sind alle wöchentlich in Kontakt und versuchen, neue Ideen zu finden, wie sie diesen großen Tag feiern könnten. Melanie C hat etwas mit ‚Wannabe‘ vorgeschlagen, inklusive der Idee, das Video für Social Media nochmal neu zu machen. Es gibt so viele Optionen und nichts ist tabu. Sie wollen den Fans etwas Besonderes geben.“

Dabei hätten sich ihre Fans doch so sehr auf neue „Spice Girls“-Shows gefreut.

