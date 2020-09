Spielzeug von Billie Eilish

Billie Eilish wird eine Reihe von Spielzeugfiguren herausbringen. Die Kerlchen sind inspiriert von ihren Musikvideos „Bad Guy“ und All The Good Girls Go To Hell“. In Zusammenarbeit mit „Playmates Toys“ und „Bravado“ wird die Sängerin die Figuren am 15. Oktober rausbringen. Zu kaufen gibt es sie auf ihrer offiziellen Webseite „billieeilish.com“.

Knapp 27 Zentimeter hoch ist die erste Figur. Sie zeigt Billie in ihrem gelben Outfit aus dem „Bad Guy“-Video, als sie durch die Wand bricht, die andere Figur ist Billie mit schwarzen Flügeln und ist etwas 15 Zentimeter hoch.

Billie Eilish hat auch ihre eigene Signature-Ukulele in Zusammenarbeit mit Fender rausgebracht. Ein neues Album will sie während der Corona-Pandemie nicht herausbringen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos