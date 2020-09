„Steps“ und die Comeback-Single von SIA

Noch in diesem Jahr wir das neue Album „What The Future Holds“ von „Steps“ herauskommen und der Titeltrack wurde von keiner Geringeren als Sia geschrieben.

Sängerin Claire Richards erzählte der „Sun“ dazu: „Sie hat den Track selbst geschrieben, dann aber erkannt, dass er nichts für sie war und ihn uns gegeben. Es ist nicht so, dass er irgendwo in der Schublade lag. Sie war es, die sagte: ‚Wir sollten ihn ‚Steps‘ geben, denn er würde gut zu ihnen passen.‘ Ich bin so ein großer Sia-Fan. (…) Und wir haben gehört, dass sie ein ‚Steps‘-Fan ist und dass sie auch ‚Steps‘ auf ihrer Playlist hat, was großartig ist.“

2021 soll übrigens auch die passende Tour folgen.

Foto: (c) PRN / PR Photos