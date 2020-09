Streaming-Erfolg für Kygo

Mit seiner aktuellen Platte „Golden Hour“ hat Kygo für sich neue Streaming-Dimensionen erreicht. Die Platte wurde auf Spotify nämlich schon über eine Milliarde Mal abgespielt.

Auf „Instagram“ bedankte sich der Musikproduzent und DJ mit den Worten: „Wow, ‚Golden Hour‘ hat eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht! Einen Riesendank an all die Songschreiber und Künstler, die das möglich gemacht haben und an alle, die das Album gestreamt haben.“

Letzte Woche (18.09.) hat Kygo übrigens eine neue Single vorgestellt.

Foto: (c) Sony Music / Olav Stubberud