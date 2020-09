Sucht Miley Cyrus wieder einen Aussie-Lover?

Miley Cyrus ist wieder Single. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit dem Australier Liam Hemsworth, datete sie den australischen Sänger Cody Simpson. Sie scheint etwas für Aussies übrig zu haben. Jetzt hat sie angedeutet, dass sie in naher Zukunft gern wieder einen neuen Australier an ihrer Seite hätte.

In einem Interview mit dem Radiosender „KIIS 1065“ in Sydney plauderte Miley über ihre Musik, und auch über ihr Liebesleben. Moderator Kyle Sanilands fragte sie, ob sie noch Single sei und darauf antwortete sie ganz frech: „Ich war nicht in Australien und konnte mich noch nicht nach neuen Sachen umschauen. Ich war dort schon eine Weile nicht mehr einkaufen…“

Übringes: Wegen der aktuellen Lage sitzt Miley Cyrus aktuell in Los Angeles fest und musste auch deswegen ihre Australien-Tour verschieben.

Foto: (c) Sony Music