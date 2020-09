Tanya Tucker: Musikalischer Liebesbrief an Fans und Konzerthallen

Passend zum einjährigen Jubiläum ihrer Show im legendären Konzert-Venue in West Hollywood veröffentlicht Tanya Tucker am 16. Oktober ihr Album „Live From The Troubadour“. Ein Teil der Einnahmen gehen direkt an den Veranstaltungsort, berichtet „Oktober Promotion“.

Die Musikerin selbst sagte dazu: „Es gibt so viele Menschen und Orte, die grade in einer schwierigen Situation sind, und für mich, die seit ihrer Kindheit ‚on the road‘ ist und weiß, dass diese legendären Veranstaltungsorte wie das Troubadour ohne Shows gerade keinen Cent einnehmen, macht es einfach Sinn, etwas zurückzugeben. Ich kann nicht bei den Fans sein, also ist dies mein Liebesbrief an sie, ein Live-Album mit einigen alten und vielen neuen Songs aus ‚While I’m Livin’‘.“

Hier die Tracklist:

1. Would You Lay With Me (In A Field Of Stone)

2. Jamestown Ferry

3. What’s Your Mama’s Name, Child

4. Blood Red And Goin’ Down

5. Strong Enough To Bend

6. I’m On Fire / Ring Of Fire (Medley)

7. Mustang Ridge

8. The Wheels Of Laredo

9. I Don’t Owe You Anything

10. High Ridin’ Heroes

11. Hard Luck

12. Interlude

13. Bring My Flowers Now

14. Texas (When I Die)

15. It’s A Little Too Late

16. Delta Dawn

