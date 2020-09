„The Beatles“: Neues Buch über ihre letzten Jahre

Das erste offizielle „Beatles“ Buch seit der Jahrtausendwende steht in den Startlöchern. Allerdings müssen sich die Fans noch eine ganze Weile gedulden, denn „The Beatles: Get Back“ soll erst am 31. August 2021 erscheinen.

Darin enthalten sind laut dem Trailer auf „YouTube“ über 120 Stunden transkribierter Gespräche während der Aufnahme-Sessions des letzten Albums „Let It Be“ der Pilzköpfe. In dem Buch werden die ersten Reibereien der Band geschildet, bis hin zu dem Moment, in dem John Lennon seinen Kollegen mitteilte, dass er nicht mehr mitmachen wollte. Zudem soll der Band viele bisher unveröffentlichte Fotos enthalten.

Der Titel „Get Back“ war ursprünglich als Albumtitel für „Let It Be“ vorgesehen.

