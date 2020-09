„The Voice Kids“-Teilnehmerin Renee über ihre Single „Offline“

Ohne sozialen Medien geht heute gar nichts mehr. Doch so sehr sie auch unseren Alltag bereichern, Gefahren bergen sie auch. Und genau damit beschäftigt sich Renee in ihrer aktuellen Single „Offline“. Darin beklagt die „The Voice Kids“-Teilnehmerin, dass Social Media uns so viel an Aufmerksamkeit aus dem Miteinander saugt.

Die Sängerin sagte laut „Sony Music“ dazu: „Man muss sich bewusst macht, dass es neben den Social-Media-Plattformen auch noch ein ‚echtes‘ Leben gibt, insbesondere wenn es darum geht, Leute kennenzulernen oder auch Beziehungen zu pflegen.“

Übrigens: Bei „The Voice Kids“ war die heute 18-Jährige im Alter von 13 Jahren.

Foto: (c) Mike Palmowski / Sony Music