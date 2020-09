„The Voice“: Samu Haber und Rea Garvey auf dem Doppelstuhl

Am 08. Oktober startet die neue Staffel von „The Voice“. Neu dabei ist, dass sich Samu Haber und Rea Garvey einen Doppelstuhl teilen.

Gegenüber „proSieben“ verrieten die beiden, wie es dazu kam. Samu sagte: „Ich wollte etwas Besonderes machen. Aber ich muss zugeben, anfangs hatte ich kurz Bedenken. Es hat sich nach einer guten Idee angefühlt, aber seltsam. Auf den Doppelstühlen waren sonst die ‚Fantas‘ oder ‚BossHoss‘, der Doppelstuhl hat also den gleichen Künstler bzw. eine Band repräsentiert. Aber jetzt liebe ich es! Es war in jedem Fall eine gute Entscheidung: Ich liebe es, dass der Doppelstuhl mit diesem großartigen Iren an meiner Seite auch mir einen neuen Twist gibt.“ Rea fügte hinzu: „Wir mussten uns erst einmal in dieser neuen Konstellation zurechtfinden. Wie Samu sagt, es ist die Jubiläumsstaffel und dafür wollte man etwas Besonderes. Es sind sehr viele Coaches. Aber wir alle wissen, wie der Sender diese Show aufzieht. Alle sind einfach unfassbar gut in dem, was sie tun. Und die Musik steht immer im Mittelpunkt.“

„The Voice of Germany“ läuft ab 08. Oktober jeweils um 20:15 Uhr donnerstags auf ProSieben und sonntags in Sat.1.

Foto: (c) Universal Music