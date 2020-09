Timbaland: „Es wird ernst!“

Timbaland und Swizz Beatz haben sich zu Beginn der Corona-Pandemie etwas Besonderes ausgedacht: ein virtuelles DJ-Battle unter dem Namen „Verzuz“, beziehungsweise „Verzuz TV“. Dabei werden jeweils zwei Musikikonen eingeladen, die in zehn Runden zehn Songs spielen. Mit einem „affigen“ Video hat Timbaland jetzt ein weiteres Battle angekündigt. Warum „affig“? Weil in dem Video ein Schimpanse ein Kaugummi kaut. Mehr passiert in diesem Video nicht.

Der Produzent schreibt dabei: „Seid geduldig! Das nächste ‚Verzuz‘ kommt bald! Es wird ernst.“

Bisher gab es übrigens zwischen dem 24. März und 31. August schon 19 Battles.

Foto: (c) PRN / PR Photos