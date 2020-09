„Time Magazine“: The Weeknd ist eine der einflussreichsten Person 2020

The Weeknd gehört zu den 100 einflussreichsten Personen des Jahres 2020. Das hat das „Time Magazine“ in seiner alljährlichen Liste bekanntgegeben.

Die Laudatio schrieb kein Geringerer als sein Musikerkollege Elton John. Er meinte darin: „Dieses Jahr habe ich Abel Tesfay, der als The Weeknd performt, bei einer Oscar Party getroffen. Er sagte, dass ich ganz aufgeregt sein würde, wenn ich sein neues Album ‚After Hours‘ hören würde, aber er sagte nicht warum. Das scheint ihn ganz gut zu beschreiben. Er ist eine mysteriöse Figur in einer Ära, in der im Pop Mysterium rar ist. Und man weiß nie, was man als nächstes erwarten darf. (…) Er hat sehr viele verschiedene Musikarten im Ärmel versteckt. (…) Er ist nicht an Kommerzialität um der Kommerzialität willen interessiert, aber er ist einer der größten Streaming-Künstler auf Spotify. Wie Prince marschiert er zu seinem eigenen Beat. Das ist ein beispielhafter Weg für einen Künstler.“

Neben The Weeknd wurden in der Kategorie „Künstler“ auch Selena Gomez, Ali Wong, Michael B. Jordan, J Balvi und Halsey zu den 100 einflussreichsten Menschen des Jahres 2020 gewählt.

