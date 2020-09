„Tokio Hotel“ starten bei „Sony Music“ neu durch

„Tokio Hotel“ haben ein neues Zuhause bei „Sony Music“ und „Epic Records Germany“ gefunden. Und um das gleichzeitig mit dem 15-jährigen Jubiläum ihres Hits „Durch den Monsun“ zu feiern, wird es Anfang Oktober eine neue Version davon auf Deutsch und Englisch geben, berichtet die „Musik Woche“.

Zudem ist auch ein neuer Song für 2020 in Planung. Frontmann Bill Kaulitz meinte dazu: „Wir freuen uns total, jetzt bei ‚Sony Music‘ zu sein und haben zum ersten Mal seit Jahren das Gefühl, als selbstbestimmte und willensstarke Künstler den richtigen Partner an unserer Seite zu haben. (…) Nach mehr als 15 Jahren in der Industrie wissen wir, dass das nicht selbstverständlich ist und wir sind richtig aufgeregt auf die neue ‚Tokio Hotel‘-Ära.“

„Tokio Hotel“ haben übrigens für ihre Zukunft einige Pläne geschmiedet, was genau ist allerdings noch geheim.

