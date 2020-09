Tom Gregory über Karriere: „War ein langer & manchmal seltsamer Prozess“

Tom Gregory hat im September sein langerwartetes Debütalbum “Heaven In A World So Cold” rausgebracht.

Im Interview mit „like-online.de“ verriet der Brite, wie es sich anfühlt, sein erstes Album in den Händen zu halten. Dazu sagte der 24-Jährige: „Verrückt, genauso verrückt. Zum Anfang meiner Karriere als Musiker stand ich nämlich in Bars und Pubs auf der Bühne und spielte vor Menschen, die nicht mal meinen Namen oder meine Musik kannten. Es war ein langer und manchmal auch seltsamer Prozess, wie die letzten zehn Jahre mich zu diesem Punkt gebracht haben. Tja, nun halte ich mein erstes Album in den Händen und bin einfach dankbar dafür.“ Auf die Frage, ob er auch in Deutschland zu sehen sein wird, sagte er: „Ich weiß nicht, wie viele Shows ich genau spiele werde, aber wir werden etwa drei Wochen lang unterwegs sein. Wir starten in Wien, dann geht‘s nach Zürich, München, Hamburg, Dresden, Kiel, Frankfurt und Stuttgart. Also die Tour geht Ende Februar los und läuft bis in den März.“

Und hier die Live-Termine für 2021:

21.02.2021 WIEN (A), Grelle Forelle

22.02.2021 DRESDEN, Beatpol

24.02.2021 HANNOVER, Musikzentrum

25.02.2021 OSNABRÜCK, Rosenhof GmbH

26.02.2021 BREMEN, Lagerhaus

27.02.2021 KIEL, Orange Club

01.03.2021 BOCHUM, Rotunde

02.03.2021 HEIDELBERG, halle02

04.03.2021 STUTTGART, Im Wizemann

05.03.2021 ZÜRICH (CH), Papiersaal

06.03.2021 NÜRNBERG, KORN´S

07.03.2021 MÜNCHEN, Strom

09.03.2021 FRANKFURT, Zoom

10.03.2021 KÖLN, Die Kantine

11.03.2021 BERLIN, Hole 44

