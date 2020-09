Tom Kaulitz hat den Längsten

Lang, länger, Tom Kaulitz! Der „Tokio Hotel“-Gitarrist hat offenbar den Längsten. Zum 31. Geburtstag der Kaulitz-Zwillinge schmiss Heidi Klum ein rauschendes Fest, inklusive Gedankenleser. Die neugierigen Fans ließ sie per Videos in ihrer „Instagram“-Story teilhaben. Und während des feuchtfröhlichen Abends wurde so ganz nebenbei auch die Größe von Toms bestem Stück verraten.

Als der Gedankenleser einen Trick vollführen wollte, bat er die Zwillinge darum, eine Zahl zu nennen. Während Bill ganz trocken meinte: „Ich nehme die 35“, sagte Tom weitaus offenherziger: „Ich nehme meine Penislänge. 24 Zentimeter!“ Klar, behaupten kann das jeder – dachte sich wohl auch der Gedankenleser, der nachhakte: „Heidi, kannst du das bestätigen?“ Die Modelmama daraufhin kichernd: „Jetzt seht ihr, mit was ich es zu tun habe!“

Übrigens: Bei der Model-Mama scheint es tatsächlich auch auf die Größe anzukommen. In einem Interview mit Oprah Winfrey verriet sie einst, wann sie auf Seal aufmerksam wurde. Die Auflösung? Als er in Radler-Hosen aus dem Fitnessstudio eines New Yorker Hotels kam. Heidi sagte: „Ich saß da und dachte mir ‚Wow‘! Ich sah quasi alles. Das ganze Paket!“

Foto: (c) STPR / PR Photos