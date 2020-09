Tom Walker im Studio

Wie sieht es eigentlich im Studio von Tom Walker aus? Das zeigt der Singer-Songwriter jetzt in einem „YouTube“-Video. In dem knapp eineinhalbminütigem „Behind the Scenes“-Clip zeigt er, wie er zum Studio fährt und dort arbeitet. In der Beschreibung schreibt er: „Wenn du sehen willst, was ich im Studio mache, guck dir das Video an. Wenn du es nicht möchtest, guck es dir trotzdem an!“

Und seine Fans? Die lieben das Video und ahnen, dass da etwas Neues kommt. Jemand schreibt: „Melodien kommen.“ Ein anderer Fan schreibt: „Ich habe schon auf mehr gewartet. Der Teaser war gut.“

Tom Walker hat übrigens am 12.06. seine Single „Wait for You“ veröffentlicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos