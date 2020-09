Tom Walker: Neue Version von „Wait For You“

Fans von Tom Walker aufgepasst: Der Sänger wird bereits gestern (11.09.) neue Musik veröffentlichen – zumindest mehr oder weniger.

Via „Instagram“ kündigte der 28-Jährige vorab an: „Ich habe etwas besonderes für euch! Es kommt eine neue Version meiner Single ‚Wait For You‘ heraus. Ich habe mich für dieses hier mit Zoe Wees und ihrer großartigen Stimme zusammengetan. Freue mich schon sehr darauf, wenn ihr das hört. Kommt am Freitag!“

Tom Walker hat übrigens kürzlich erst gezeigt, wie es bei ihm im Studio aussieht.

