„U2“: Neuauflage von „All That You Can’t Leave Behind“

Vor 20 Jahren im Oktober erschien das Erfolgsalbum „All That You Can’t Leave Behind“ von „U2“. Und auf den Tag genau 20 Jahre später (30.10.) erscheint eine Jubiläumsneuauflage der Platte.

Wie „Universal Music“ berichtet, wird es neben den remasterten Aufnahmen auch eine 51-Track-Super-Deluxe-Box-Set geben. Vorab gibt es bereits die Akustikversion des Songs „Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of“.

Das Album „All That You Can’t Leave Behind“ von „U2“ erreichte im Veröffentlichungsjahr 2000 in 32 Ländern Platz eins und wurde mit sieben Grammys ausgezeichnet.

Foto: (c) Landmark / PR Photos