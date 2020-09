Übernimmt Julia Garner die Hauptrolle in Biopic über Madonna?

Es scheint so, als hätte Madonna ihre Schauspielerin gefunden, die sie in ihrem Biopic spielen soll. Die Queen of Pop bastelt angeblich an ihrer Filmbiografie, wie sie via „Instagram“ andeutete.

Und Fans sind jetzt der Meinung, dass sich die Sängerin für eine Hauptdarstellerin entschieden hat – und zwar Julia Garner. Madonna und Drehbuchschreiber Diablo Cody folgen jetzt nämlich beide der Schauspielerin auf „Instagram“. Offiziell bestätigt, ist allerdings noch nichts.

Julia Garner ist übrigens für ihre Rolle der Ruth Langmore in der Serie „Ozark“ bekannt.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos