US-Charts: Neuer Rekord für The Weeknd

The Weeknd hat allen Grund zur Freude: Der Sänger hat jetzt in den US-Single-Charts einen neuen Rekord aufgestellt. Sein Hit „Blinding Lights“ hält sich nämlich schon insgesamt stolze 28 Wochen in den Top Five der Hot 100. So lange hat sich bisher noch kein Song unter den besten Fünf der US-Single-Charts platzieren können, berichtet „billboard.com“. Ihm am nächsten kommen Ed Sheeran mit „Shape of You“ und „The Chainsmokers“ gemeinsam mit Halsey und „Closer“. Beide haben es geschafft, sich 27 Wochen in den Top Five der Charts zu halten.

Hier die Top Five der Songs, die sich am längsten in den Top Five gehalten haben:

1. „Blinding Lights“ – The Weeknd: 28 Wochen

2. „Shape of You“ – Ed Sheeran: 27 Wochen

2. „Closer“ – The Chainsmokers feat. Halsey: 27 Wochen

3. „Circles“ – Post Malone: 26 Wochen

4. „Uptown Funk!“ – Mark Ronson feat. Bruno Mars: 25 Wochen

4. „How Do I Live“ – LeAnn Rimes: 25 Wochen

5. „Girls Like You“ – Maroon 5 feat. Cardi B: 24 Wochen

5. „That’s What I Like“ – Bruno Mars: 24 Wochen

Foto: (c) PR Photos