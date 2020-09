Vanessa Mai begeistert mit neuer Musik

Vanessa Mai hat vorgestern (11.09.) ihre neuste Single „Sommerwind“ veröffentlicht, das erste Stück aus ihrem kommenden Album.

Und die Fans sind wieder restlos begeistert. Aus „Instagram“ schrieben sie in den Kommentaren beispielsweise: „Mega-Zeilen mit Hintergrund! Das ist genau das, was ich an deiner Musik so liebe!“ Und: „So macht man Hits. Liebe dieses Lied so sehr.“

Übrigens: Das passende Musikvideo dazu ist auch schon auf „YouTube“ zu haben.

Foto: (c) Sony Music / Sandra Ludewig