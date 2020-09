Vanessa Mai und das einmalige Urlaubsspektakel

Wer gerade auf dem „Instagram“-Profil von Vanessa Mai herumsurft, merkt schnell: So ein Urlaub in Norwegen hat schon was!

Die Sängerin genießt momentan eine kleine Auszeit im Hohen Norden. Und für ihre Fans dokumentierte sie die ersten Eindrücke. Hier ein paar schöne Bergpanoramen, da Bilder eines gemütlichen Lagerfeuer-Abends am Strand. Das war aber noch lange nicht alles. Das wahre Highlight folgte spät in der Nacht. Die 28-Jährige postete ein Foto von schönen, grünen Nordlichtern und schrieb merklich beeindruckt: „Gestern Nacht habe ich das erste und vielleicht einzige Mal in meinem Leben Nordlichter gesehen.“ Ein wunderschönes Naturspektakel.

Übrigens: Vanessa Mai geht 2021 auf große Mai-Tour.

Foto: (c) Sony Music / Katja Kuhl